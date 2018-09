Die Basketball-Bundesliga - die beste Liga Europas?

Deutsche Teams endlich bereit für europäische Titel?

Und auch die Konkurrenz aus dem Bundesliga-Mittelfeld sieht eine gute Entwicklung. Zum Beispiel der Würzburger Geschäftsführer Steffen Liebler: "Ich glaube, dass wir dieses Jahr sehen, dass die deutschen Mannschaften in Europa eine sehr gute Rolle spielen werden. Mit Bayern München, die das erste Mal in der EuroLeague so richtig angreifen wollen. Mit Bamberg, das in der Champions League für Furore sorgen kann."

"Man merkt ja jetzt auch in der Bundesliga, dass das Mittelfeld vor allem immer breiter wird, dass der Kampf um die Play-offs immer härter wird", sagt Liebler: "Gefühlt gewinnt jede deutsche Mannschaft ihre Testspiele. Also man darf sehr gespannt sein, was uns nächstes Jahr erwartet. Es wird schon einige Überraschungen geben."