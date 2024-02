Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Die Augsburger Panther im Kampf um den Klassenerhalt

Bei den Augsburger Panthern läuft es so gar nicht. Sie sind in der Deutschen Eishockeyliga DEL auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Am Sonntag steht das wegweisende Spiel gegen einen der größten Konkurrenten an, die Iserlohn Roosters.