Die Arbeit der "Athleten Deutschland" trägt Früchte

"Athleten Deutschland" - mit diesem Verein hatten Deutschlands Sportler im Oktober 2017 für ein Erdbeben im deutschen Sport gesorgt. Die Aktiven machten sich selbstständig, wollten unabhängig sein von den großen Verbänden wie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Das passte dem DOSB und seinen Funktionären natürlich gar nicht. Zwischenzeitlich gab es zwar schlechte Aussichten: Den "Athleten Deutschland" drohte sogar das Aus. Inzwischen hat sie das Bild aber wieder komplett gedreht.

Herber setzt sich bei Geschäftsführer-Wahl durch

Jetzt konnte sich der ehemalige Basketball-Nationalspieler Herber gegen 71 Mitbewerber um den Posten des Geschäftsführers durchsetzen. Zuletzt arbeitete der 36-Jährige als internationaler Athletenvertreter bei der World Players Association in der Schweiz. Der Geschäftssitz des Vereins soll in Zukunft in Berlin sein, derzeit sucht Athleten Deutschland nach einer passenden Immobilie.

Vorsitzender bleibt Fecht-Europameister Max Hartung. Herber formulierte die Herausforderung des Vereins ganz deutlich: "Der Sport wird in allen seinen Bereichen professionell gemanagt. Wenn die Athleten dem nichts professionell entgegensetzen, dann wird sich an ihrer Lage nichts ändern". Deshalb laute seine Zielsetzung: "Es sind die Rechte der Athletinnen und Athleten, die wir schützen wollen. Wir wollen helfen, ihre Zukunft positiv zu gestalten und einen Wandel in der gesamten Sportlandschaft herbeizuführen".

Spitzenförderung wird deutlich erhöht

Im Juni 2019 konnte sich der Verein über die ersten Früchte seiner Arbeit freuen: Innenminister Seehofer hatte im Mai bei einer Sitzung des Sportausschusses im Bundestag angekündigt, die monatliche Grundförderung für deutsche Spitzensportler deutlich zu erhöhen.

"Ich möchte mich hiermit im Namen aller Kaderathleten beim Innenministerium, bei der Deutschen Sporthilfe, beim Sportausschuss des Bundestages und beim Deutschen Olympischen Sportbund für diesen sehr wichtigen Schritt in der Athletenförderung bedanken. Wir sehen diesen Beschluss auch als einen Erfolg unserer Arbeit als Athletenvertretung. Dies ist ein klares Bekenntnis dazu, den deutschen Spitzenathleten eine finanzielle Perspektive zu bieten, die es Ihnen ermöglicht, sich voll auf ihren Sport zu konzentrieren", so Präsident Hartung: "Um eine bessere langfristige Karriereplanung zu ermöglichen, muss diese Förderung nun nachhaltig gesichert werden.“

Rund 2.000 Athleten werden von dieser direkten Förderung profitieren. Olympiakader oder Paralympics-Kader erhalten rückwirkend zum 1. Januar 2019 monatlich 800 Euro statt bislang 300 Euro. Olympische und paralympische Perspektivkader erhalten statt 300 Euro nun 700 Euro. Auch der Deaflympics-Kader (Gehörlosensportler) wird in die erhöhte Grundförderung einbezogen. Die Gelder fließen seit dem 1. Juli 2019 über die Deutsche Sporthilfe an die Athleten.

Gespräche mit der NADA

Im Juni trafen sich Vertreter von Athleten Deutschland e.V. und der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) zu einem gemeinsamen Austausch. Anlass des Treffens in Bonn war die Auswertung der aktuellen Erkenntnisse aus der "Operation Aderlass" in Seefeld und Erfurt für das Dopingkontrollsystem und die Präventionsarbeit der NADA sowie die Auswirkungen auf die Athleten/-innen in Deutschland.