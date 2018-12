Die 3. Liga: Unterhaching verliert leicht den Anschluss

Dauerregen, starker Wind - viel Freude hatten weder die Spieler noch die nur rund 1.300 Fans. "Der Wind hat dazu beigetragen, dass es kein normales Spiel war. Wir müssen die Bedingungen aber annehmen", sagte Hachings Trainer Claus Schromm, der erneut dem Team des 5:0-Siegs über Kaiserslautern vertraute, nach der Partie. Die Spielvereinigung fand fast über die gesamten 90 Minuten nicht richtig ins Match, die Sportfreunde Lotte agierten dagegen mutig nach vorne, waren aber in der Chancenverwertung zu harmlos.

Der Tabellenführer kommt nach Unterhaching

Unterhaching muss sich nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder einmal mit "nur" einem Punkt begnügen. Das sorgt allerdings dafür, dass der Hallesche FC die Oberbayern von Platz vier auf fünf verdrängt. Mit 31 Punkten hat Unterhaching drei Punkte Rückstand auf den KFC Uerdingen auf dem Relegationsplatz. An der Tabellenspitze der der VfL Osnabrück mit 37 Punkten vor dem Karlsruher SC (34). Nächster Gegner der Hachinger ist am kommenden Wochenende der Tabellenführer.

Sportfreunde Lotte - SpVgg Unterhaching 0:0

Lotte: Kroll - Langlitz, Straith, Rahn, Neidhart - Dietz (87. Schulze), Chato Nguendong - Lindner (65. Karweina), Jonas Hofmann, Oesterhelweg (78. Reimerink) - Wegkamp. - Trainer: Drube

Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Endres, Greger, Dombrowka - Stahl, Hufnagel - Marseiler (80. Porath), Bigalke (46. Winkler) - Hain, Schimmer. - Trainer: Schromm

Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf)

Tore: Fehlanzeige

Zuschauer: 1.304

Gelbe Karten: Wegkamp (43.), Langlitz (45.), Chato Nguendong (86.), Karweina (90.)