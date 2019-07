03.07.2019, 12:42 Uhr

Die 3. Liga: Unterfranken-Oberbayern-Duell zum Saisonauftakt

Die 3. Fußball-Liga startet am 19. Juli: Der TSV 1860 München eröffnet die neue Saison gegen Preußen Münster. Einen Tag später messen sich die Würzburger Kickers mit dem FC Bayern II. Unterhaching spielt in Kaiserslautern, Ingolstadt in Jena.