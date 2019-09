Die 3. Liga live: Würzburg beim starken Aufsteiger Mannheim

Während den Würzburger Kickers im Toto-Pokal gegen den Regionalligisten TSV Aubstadt ein Sieg gelang, haben die Unterfranken die letzten beiden Drittligaspiele verloren. Am Samstag geht es nun zum in der Liga noch ungeschlagenen SV Waldhof Mannheim, der zudem eine der besten Heimoffensiven stellt. BR24 Sport überträgt die Partie ab 14.00 Uhr live im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.

In der Halbzeit: Regionalliga und 2. Bundesliga

In der Halbzeit des Livespiels wie gewohnt Ausschnitte der Top-Partie aus der Regionalliga Bayern. Diesmal lautet die Begegnung TSV 1860 Rosenheim - SV Viktoria Aschaffenburg. Zu Gast: Claus Schromm, Trainer der SpVgg Unterhaching.