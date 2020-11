Die 3. Liga live: KFC Uerdingen - SpVgg Unterhaching

Durch zahlreiche coronabedingte Spielabsagen haben die 20 Drittligaklubs schon nach neun Spieltagen zahlreiche Nachholspiele vor der Brust.

Unterhaching - alles drin von Auf- bis Abstieg

Die aktuelle Tabelle ist daher nur eingeschränkt aussagekräftig: Die Spielvereinigung Unterhaching hat mit neun Punkten auf Tabellenplatz 14 nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Allerdings: Mit Siegen in den Nachholpartien gegen Verl und Halle könnte sich Haching weit nach oben katapultieren und Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen aufnehmen.

Zunächst steht aber der reguläre 10. Saisonspieltag an - und da wartet eine unangenehme Aufgabe: Unterhaching ist zu Gast beim KFC Uerdingen. Die Krefelder sind bisher von Spielabsagen verschont geblieben, stehen aber mit elf Punkten aus neun Spielen nur drei Plätze vor den Hachingern.

Saarbrücken-Bezwinger Uerdingen

Doch der Tabellenplatz und die bisherige Punktausbeute täuscht. Denn Uerdingen sorgte in der laufenden Saison bereits für Furore. Unter anderem gab's einen 1:0-Heimsieg gegen Tabellenführer 1. FC Saarbrücken. Kein Spaziergang also für das Hachinger Team von Trainer Arie van Lent an diesem Wochenende.

BR Sport überträgt das Drittligaspiel zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVgg Unterhaching am Samstag - Anstoß 14.00 Uhr - live im BR Fernsehen und im Stream. Ihr Moderator ist Markus Othmer, kommentiert wird das Spiel von Philipp Eger.