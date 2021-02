Die 3. Liga live - das Spitzenspiel Dresden - Ingolstadt im BR

Der FC Ingolstadt konnte zuletzt durch einen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern Platz zwei in der 3. Liga sichern. Mit 44 Zählern haben die Oberbayern drei Punkte weniger auf dem Konto als Tabellenführer Dresden.

Die Situation vor dem Spitzenspiel der 3. Liga ist also klar: Mit einem Sieg bei den Sachsen könnte der FCI für zusätzliche Spannung im Aufstiegskampf sorgen. Für die Übernahme der Tabellenspitze wäre aber ein regelrechtes Torfestival nötig: Dynamo hat steht bei plus 19 Treffern, der FCI "nur" bei plus neun.

Bei einer Niederlage wächst der Rückstand dagegen auf satte sechs Punkte an - eine mögliche Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen. Zudem droht der Verlust von Platz zwei: Der Tabellendritte Hansa Rostock hat nur zwei Punkte Rückstand auf Ingolstadt.