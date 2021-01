Die 3. Liga erlaubt wieder fünf Auswechslungen

"Eine deutliche Mehrheit der Klubs stimmte für eine Anpassung des Wechselkontingents von drei auf fünf Spieler, um die Belastung der Sportler angesichts des engen Terminplans besser steuern zu können", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die Vertreter der Vereine haben sich in einer außerordentlichen Managertagung am Dreikönigstag in einer Videokonferenz ausgetauscht.