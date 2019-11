Die 3. Fußball-Liga live: Hansa Rostock - Würzburger Kickers

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge (1:2 gegen Uerdingen, 0:0 gegen Chemnitz) sind die Würzburger Kickers bedrohlich nah an die Abstiegsplätze gerutscht. Gegner Hansa Rostock steht zwar in der oberen Tabellenhälfte, hat dabei aber nur zwei Punkte Vorsprung auf die "Rothosen".

Dass die Partie in Rostock stattfindet, kann für die Kickers sogar ein Vorteil sein: Denn während Hansa zuletzt dreimal hintereinander verlor, blieb Würzburg auswärts dreimal in Folge ungeschlagen und gewann darüber hinaus das letzte Aufeinandertreffen im Ostseestadion mit 4:0. Zuletzt glückte den Kickers ein 3:2-Sieg auf dem Betzenberg in Kaiserslautern.

FC Bayern II und Regionalliga Bayern in der Halbzeit

In der Halbzeit des Livespiels ist Maximilian Welzmüller vom FC Bayern München II nach dem Freitagspiel gegen Carl Zeiss Jena zu Gast im Studio, außerdem zeigt das BR Fernsehen Ausschnitte aus der Regionalliga. Diesmal lautet die Partie Wacker Burghausen - SV Schalding-Heining.