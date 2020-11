DHB-Team quält sich bei Gislason-Debüt zum Sieg

Nach einem desaströsen Auftritt in der ersten Halbzeit wendete die deutsche Auswahl, für die der Kieler Hendrik Pekeler fünfmal traf, durch eine Steigerung in der zweiten Hälfte zumindest eine drohende Blamage ab. Der Isländer Gislason hat nach 273 Tagen Wartezeit auf sein erstes Spiel noch viel Arbeit vor sich. Jetzt reist das deutsche Team mit zwei Punkten auf dem Konto zum nächsten Gruppenspiel am Sonntag gegen Estland in Tallinn.

Corona stellt Teams vor Herausforderungen

Erst zwei Stunden vor dem Anpfiff gab es endgültig grünes Licht für das erste Länderspiel in der Gislason-Ära, nachdem alle Corona-Tests sowohl bei den Gästen als auch bei der deutschen Mannschaft negativ ausgefallen waren. Bereits am Dienstag waren die Bosnier, die lediglich elf gesunde Spieler zur Verfügung hatten, mit einem Antrag auf Verlegung der Partie bei der EHF gescheitert. "Wir haben so viele positive Corona-Fälle. Ich kann diese Entscheidung nicht verstehen", kritisierte Bosniens Trainer Bilal Suman die Europäische Handball-Föderation.

Zahlreiche Fehler

Auch die DHB-Auswahl musste vier Ausfälle verkraften, brachte aber ein komplettes Team an den Start. Dennoch tat sich die Truppe von Gislason, der den Job Anfang Februar vom glücklosen Christian Prokop übernommen und seither wegen der Corona-Krise auf sein Debüt gewartet hatte, zu Beginn äußerst schwer. Vor allem im Angriff leistete sich der EM-Fünfte zahlreiche Fehler.

"Nervös und hektisch"

"Wir waren überraschend nervös und hektisch im Angriff", sagte Gislasoim ZDF: "Das war nicht der Auftritt, den ich mir gewünscht, aber einer, den ich befürchtet habe." Kapitän Uwe Gensheimer gab zu, in der Halbzeit "bedröppelt dagesessen" zu haben. "Wir haben in allen Bereichen Luft nach oben. Wir können es besser, aber das war eine erschreckende erste Halbzeit."