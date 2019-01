DHB-Team in Bestbesetzung vor "schwieriger" Halbfinal-Aufgabe

Norwegen ist mit elf Bundesliga-Legionären gespickt und ein harter Brocken für das DHB-Team. "Ich glaube auf dem Niveau ist es dann auch irgendwann egal. Natürlich ist Norwegen eine Mannschaft, die auf einem Toplevel spielt", sagte DHB-Teammanager Oliver Roggisch.

"Geiles Ding" nach dem Sieg über Spanien

Ungeschlagen hatte die deutsche Handball-Nationalmannschaft als Gruppensieger nach dem 30:29-Sieg gegen Spanien das Halbfinale gegen Norwegen (Freitag, 20.30 Uhr, live in B5 aktuell) erreicht. "Wir freuen uns tierisch drauf. Halbfinale spielt man nicht alle Tage bei einer Weltmeisterschaft. Dann noch daheim in Hamburg. Wird ein geiles Ding", erzählte Rückraumspieler Kai Häfner.

DHB-Team in Bestbesetzung im Halbfinale

"Wir werden alle Spieler dabei haben. Wir werden mit unserem besten Kader antreten", sagte Bundestrainer Christian Prokop vor dem Spiel gegen den amtierenden Vizeweltmeister in Hamburg. Auch die zuletzt angeschlagenen Steffen Weinhold (Rückraum) und Hendrik Pekeler (Kreisläufer) gaben Grünes Licht für einen Einsatz im Showdown. Das deutsche Team geht mit großer Vorfreude in die Partie in der Hansestadt. "Es ist einfach geil für uns, dass wir hier sind und unseren Traum weiterleben dürfen. Das wird für uns eine brutal schöne Aufgabe", sagte Prokop.

Erstes WM-Halbfinale nach dem Wintermärchen 2007

Es ist das erste WM-Halbfinale einer deutschen Handball-Nationalmannschaft seit dem goldenen Wintermärchen 2007 und das wichtigste Spiel für den Deutschen Handballbund (DHB) seit dem EM-Finale vor drei Jahren.