DHB-Pokal: Großwallstadt schlägt Coburg

Rund 850 Zuschauer waren in die Coburger Arena gekommen, um das fränkische Derby im DHB-Pokal zu sehen. Beide Zweitligisten, der HSC 2000 Coburg und der TV Großwallstadt, hofften darauf, sich mit einem Sieg ins Achtelfinale des Pokalwettbewerbs vorzukämpfen. Am Ende siegten die Gäste aus Unterfranken mit 31:27.

Großwallstadt erwischte gegen ersatzgeschwächte Coburger den besseren Start, konnte die Verteidigung des HSC immer wieder aushebeln. Es entwickelte sich eine gute Partie auf Augenhöhe, mit Führungswechseln und viel Kampf. Sieben Strafminuten alleine in der ersten Hälfte sprachen eine deutliche Sprache über die Intensität, mit der beide Mannschaften auftraten. Doch gerade in der Schlussphase war die Verteidigung der Großwallstädter zu stark, die Gäste zogen davon und sicherten sich verdient den Einzug ins Achtelfinale.

Wiedersehen schon am Samstag

Lange müssen die Coburger nicht auf eine Revanche warten. In der Liga treffen die beiden Vereine schon am Samstag, 19.30 Uhr, in Großwallstadt aufeinander. An Brisanz mangelt es auch diesem Spiel nicht. Die beiden fränkischen Vereine sind Tabellennachbarn, haben jeweils vier Spiele und zwei Niederlagen auf dem Konto. Wer als Sieger vom Platz geht, wird sich zunächst in der Spitzengruppe etablieren können.