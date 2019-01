DHB-Auswahl ist nach Sieg gegen Spanien Gruppensieger

Uwe Gensheimer legte (4.) per Fastbreak vor auf 2:1. Spanien schaffte immer wieder den Ausgleich. Wie zu erwarten, wurde es lange eine sehr enge Partie. Mit einem minimalen 17:16-Vorsprung ging die DHB-Auswahl (17:16) in Pause. Fabian Böhm hatte in der ersten Hälfte dreimal getroffen. Und auch der WM-Debütant Tim Suton fügte sich mit drei Treffern nahtlos ins Team ein.

Vorsprung ausgebaut, am Ende noch mal spannend

Durch eine tolle Parade von Silvio Heinevetter schaffte Deutschland erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung (20:17). Die folgenden Angriffe waren noch etwas zu unpräzise, um sich absetzen zu können. Dann verwandelte Kai Häfner aber zum 24:20. Als Fabian Böhm noch einen drauf legte, tobte die Halle endgültig. Als Spanien doch noch mal auf 27:28 herankam, nach Bundestrainer Christian Prokop eine Auszeit. "Wir wollen gewinnen! Wir wollen mit einem guten Gefühl nach Hamburg fahren", das gab er als Botschaft für die letzten Spielminuten aus. Heinevetter zeigte erneut eine tolle Parade und rettete das 30:29. Den Siegtreffer zum 31:30 markierte Jannik Kohlbacher. Bester deutscher Werfer wurde am Ende Fabian Böhm mit fünf Treffern.

"Vielen Dank Köln für diese Hauptrundentage. Ihr habt uns getragen. Wir haben es genossen, hier zu spielen." Handball-Bundestrainer Christian Prokop

Strobel-Trikots zur Erinnerung an den verletzten Spielmacher

Alle deutschen Teamverantwortlichen trugen ein Trikot mit dem Namen von Martin Strobel. Der Spielmacher hatte sich beim 22:21 gegen Kroatien das Kreuzband und Innenband gerissen und musste nach der überstandenen Operation in der Klinik zuschauen.

Halbfinale Deutschland gegen Norwegen und Dänemark gegen Frankreich

Norwegen ist am Freitagabend (20.30 Uhr) im Hamburg der Gegner der deutschen Mannschaft im Halbfinale. Der Vize-Weltmeister besiegte Ungarn im dänischen Herning 35:26 (16:13) und profitierte danach vom 30:26 (13:13) der Dänen im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Schweden. Olympiasieger Dänemark sicherte sich damit den Sieg in der Gruppe II und trifft im Kampf um den Einzug ins Endspiel auf Weltmeister Frankreich.