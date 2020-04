DFL-Konzept soll Ansteckung von Spielern komplett verhindern

Durch die detaillierten Hygiene-Maßnahmen, die intensive Isolierung und regelmäßige Tests sollte es laut Krutsch, Kapitän der Deutschen Ärzte-Nationalmannschaft, möglich sein, Ansteckungen komplett zu verhindern.

Bislang 14 Corona-infizierte Bundesliga-Profis

In der DFL-Analyse sind in den 36 Erst- und Zweitligaklubs 14 Spieler auf Corona positiv getestet: "Alle vor den Hygiene-Maßnahmen, alle zu Beginn der Pandemie, und die meisten infiziert durch den Familienkreis", so Krutsch. Der Nürnberger Mediziner verspricht absolute Transparenz: Sollten sich im Laufe der Wiederaufnahme der Bundesliga doch weitere Profis infizieren, "dann ist es so, dass wir uns nach den Standard-Kriterien der öffentlichen Meldepflicht richten." Im Konzept ist jedoch vorgesehen, die Presse nicht sofort über positive Fälle zu informieren. Bei Verletzungen passiert dies per Pressemitteilung, obwohl es "eigentlich geschützte Daten sind." Bei Corona will man anders vorgehen. "Erst wird die Erkrankung gemeldet, dann versuchen wir die Infektionswege herauszubekommen und alle Betroffenen zu isolieren und dann wird erst die Kommunikation mit der Öffentlichkeit sattfinden.“