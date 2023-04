DFL-Investoren: Überlegen, was für den Fußball am besten ist

Christian Keller stand als Geschäftsführer und sportlicher Leiter in Regensburg über acht Jahre für Bodenständigkeit. "Er hat einen entscheidenden Anteil am Turnaround", sagt Jahn-Präsident Hans Rothammer. "Das was er sagt und was er tut, passt immer zusammen."

Mit Keller gelang dem Traditionsverein der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Im Oktober 2021 sah er seine Mission als erfüllt an. Seit einem Jahr ist Keller Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln. Im März 2023 wurde er in den Aufsichtsrat der Deutsche Fußball Liga (DFL) gewählt und muss sich jetzt dort mit einem brisanten Thema auseinandersetzen. Die DFL will künftig Anteile an einen Investor abtreten und dadurch Milliardeneinnahmen generieren.

DFL hofft auf Milliardeneinnahmen

Der Einstieg soll nicht direkt bei der Ligavereinigung, sondern über eine neu zu gründende Lizenzgesellschaft erfolgen. Ein Investor könnte so Anteile an den Einnahmen der Fernsehgelder für die nächsten 25 bis 30 Jahre erwerben. Die DFL erhofft sich bis zu drei Milliarden Euro an Einnahmen.

Die Fans wollen allerdings nicht mitspielen. Mit zahlreichen Spruchbändern und Gesängen protestierten sie am Wochenende in der Fußball-Bundesliga gegen den möglichen Teilverkauf von Medienrechten an Finanzinvestoren. "Schluss mit dem Vermarktungswahn! Nein zu Investoren bei der DFL", stand auf Bannern von Fans des SC Freiburg und des FC Bayern München.