DFL: Bundesliga wäre für 9. Mai bereit, Regierung entscheidet

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) legte am Donnerstag in Frankfurt am Main die Pläne vor, wie sie den seit Mitte März unterbrochenen Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ab 9. Mai fortsetzen könnte. Den genauen Termin für den Neustart muss aber die Politik festlegen, betonte DFL-Chef Christian Seifert. "Wir schaffen lediglich die Rahmenbedingungen."

"Wir haben es letztlich nicht in der Hand, ob wir überhaupt spielen - und wenn ja, wann. Wir haben nur in der Hand, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen - damit diejenigen, die eine Entscheidung treffen müssen, bestmöglich das Gefühl haben, ja die Bundesliga ist bereit." DFL-Boss Christian Seifert

Ohne Fortsetzung droht ein genereller Kollateralschaden

Die DFL sei laut dem 50-Jährigen ein Unternehmen, "das zurückkehren möchte und irgendwann zurückkehren muss." Fest steht, falls eine Rückkehr in den Spielbetrieb zeitnah nicht möglich sei, müsse klar sein, "dass wir die Bundesliga auch in einigen Monaten nicht spielen werden. Dann wäre die Bundesliga irgendwann ein Kollateralschaden dieser Corona-Krise." Seifert stellte auch klar: "Wenn es nicht gelinge, ein umsetzbares und genehmigungsfähiges Konzept zu präsentieren, dann ist das eben so und dann wäre das auch zu akzeptieren."

Liquidität bis 30. Juni gesichert

Die DFL hat sich im Vorfeld mit "fast allen" Medienpartnern auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt. Insofern wird es laut Seifert "möglich sein, den Klubs Liquidität bis 30. Juni zukommen zu lassen." Es wurden auch Vereinbarungen getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können. In diesem Falle würden gewisse Mechanismen zur Rückzahlung greifen.

Geisterspiele einzige Option

Geisterspiele ohne Zuschauer seien derzeit "die einzige Möglichkeit, die Bundesliga, wie wir sie kennen, am Leben zu erhalten. Ich bitte alle, die sich für die Bundesliga interessieren, dafür um Nachsicht und um Unterstützung", fügte Seifert hinzu.

Im Stadion dürften bei den Spielen der 1. Bundesliga maximal 213 Personen anwesend sein: 98 im Innenraum, 115 im Tribünenbereich, bei Zweitliga-Partien insgesamt 188 Personen.

DFL lobt deutsches Gesundheitssystem

Das Thema Vorbereitung spiele aktuell eher eine untergeordnete Rolle bei den Vereinen, da die Profis ja bereits wieder in Kleingruppen trainieren können. Hier ist laut Seifert Deutschland den anderen Nationen wie Italien oder Spanien ein gutes Stück voraus: "Wir profitieren von einem der modernsten Systeme der Welt. Das zeigt die Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems."

Eigenverantwortung der Spieler und Betreuer im Fokus

Seifert setzt vor allem auf die Eigenverantwortung der etwa 1.100 betroffenen Lizenzspieler und die Betreuer in den Vereinen: "Jeder muss darauf achten, dass er sich nicht ansteckt!" Sollten alle das medizinisch-hygienische Konzept umsetzen, dürfte ein Betrieb laut DFL funktionieren.

Sollte festgestellt werden, dass ein Spielbetrieb nicht verantwortbar wäre, würde er laut DFL sofort eingestellt werden.

"Die nationale Gesundheit hat immer Vorrang. Wenn es erforderlich ist, dann wird der Profifußball aufhören zu testen und aufhören zu spielen." DFL-Chef Christian Seifert