EM-Quali: Löw schickt "junge Wilde" in die Reifeprüfung

Für das stark verjüngte DFB-Team ist es nicht nur eine Reifeprüfung, sondern auch der Start in die EM-Qualifikation. Viel größer könnte die Herausforderung kaum sein. Doch Löw strahlte am Tag zuvor große Zuversicht aus. "Die Holländer wirken relativ eingespielt, aber unsere Mannschaft ist mit ihrer Qualität in der Lage, ein sehr gutes Spiel zu machen", sagte der Bundestrainer: "Und das wird sie auch machen."

Wieder mit dabei: Toni Kroos

Toni Kroos, der im Länderspiel am Mittwoch gegen Serbien (1:1) geschont wurde und von Löw gegen die Niederlande eine Startelf-Garantie erhielt, zeigte sich ebenfalls selbstbewusst. "Ich sehe gute Chancen, dass wir dieses Spiel gewinnen werden", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid, der als einer von nur noch drei 2014-Weltmeistern im Kader noch mehr in der Verantwortung steht.

Wie fragil die Aufbruchstimmung in der Nationalmannschaft ist, bewiesen die lautstarken Halbzeitpfiffe gegen Serbien. Eine deutliche Pleite gegen die Niederlande - und Löw dürfte in den zweieinhalb Monaten bis zum nächsten Länderspiel wieder im heftigen Gegenwind stehen. Der Respekt vor den Niederländern, die nach dem souveränen 4:0 am Donnerstag gegen Weißrussland bereits drei Punkte auf dem Konto haben, ist groß. "Sie haben viele starke junge Spieler, aber auch ein paar erfahrene. Sie haben momentan eine sehr gute Mischung", sagte Marco Reus.

Elftal hat Umbruch erfolgreich gemeistert

Die Elftal, die die WM 2018 in Russland und die EURO zwei Jahre zuvor in Frankreich sportlich verpasst hatte, ist dem deutschen Team in Sachen Umbruch unter Bondscoach Ronald Koeman einen großen Schritt voraus. "Koemans Kids" um Frenkie de Jong spielen begeisternden und erfolgreichen Fußball, Altstars wie Arjen Robben oder Wesley Sneijder werden längst nicht mehr vermisst. Die Hierarchie um Abwehrboss Virgil van Dijk ist gefestigt, der Teamgeist bringt die unbestrittene individuelle Qualität der Spieler zur Geltung.

Neuer im Tor

Für das Duell mit dem gefestigten Erzrivalen stellt Löw seinen "jungen Wilden" auch ein paar gestandene Profis zur Seite. Neben Reus und Kroos werden wohl auch die erfahreneren Antonio Rüdiger und Matthias Ginter beginnen. Außerdem legte sich Löw auf Manuel Neuer als Torhüter fest, Herausforderer Marc-Andre ter Stegen bleibt nur der Platz auf der Bank. Einen festen Platz in der Stammelf hat sich auch Leroy Sané erarbeitet. Der Offensivspieler von Manchester City, der vor der WM zur Verwunderung Vieler von Löw noch aussortiert worden war, ist zurzeit unersetzbar.

Daher ist es eine gute Nachricht, dass Sane schon am Freitagabend beim letzten Training vor dem Abflug nach Amsterdam ganz normal mit übte. Er hat den üblen Tritt auf seinen linken Knöchel durch den Serben Milan Pavkov tatsächlich unbeschadet überstanden.