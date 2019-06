DFB-Vizepräsidentin drückt die Daumen zur Frauen-WM

Bei der Fußball-WM der Frauen spielt Deutschland in einer Gruppe mit China, Spanien und Südafrika. Von einer Pflicht, Gruppensieger zu werden, könne man nicht sprechen, sagte die DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg dem Bayerischen Rundfunk im "Interview der Woche" auf B5 aktuell. Aber sie zeigt sich optimistisch, dass die Mannschaft einen guten Turnierauftakt gegen China schafft.

"Wenn es ihr gelingt, das Spiel zu gewinnen, das gibt dann für das vorhandene Selbstvertrauen nochmal einen Push." Hannelore Ratzeburg, Vizepräsidentin des DFB

"Topfavoriten sind andere"

Hannelore Ratzeburg ist eine Frau der ersten Stunde. Für die Delegationsleiterin der DFB-Auswahl ist es schon die achte Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Nervös ist sie trotzdem noch.

"Wenn das Spiel angepfiffen wird, dann werden meine Nerven wieder strapaziert, das kann ich nicht verhehlen, das ist so." Hannelore Ratzeburg, Vizepräsidentin des DFB

Und dazu hat sie diesmal allen Grund: Denn andere Nationen haben inzwischen aufgeholt, Erfolge sind für die deutschen Fußballerinnen nicht mehr selbstverständlich. Topfavoriten bei dieser WM sind andere, der zweimalige Weltmeister muss kämpfen.

Auch jungen Frauen den Weg nach ganz oben ebnen

Aber gerade darum sei es so spannend, sagt Hannelore Ratzeburg. Es gebe in vielen Bereichen Verbesserungsmöglichkeiten und so bleibe die Mannschaft nicht stehen. Man habe daraus gelernt.

"Wir schauen: Was ist gut gelungen, wo können wir noch nachhaken, wo können wir auch jungen Mädchen und jungen Frauen den Weg ebnen, auch ganz nach oben zu kommen." Hannelore Ratzeburg, Vizepräsidentin des DFB

Für sie selbst ist das keine Option mehr. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, die neue DFB-Präsidentin zu werden, sagte Hannelore Ratzeburg: Nein, das werde sie mit Sicherheit nicht.