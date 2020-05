DFB-Vizepräsident: Auch 3. Liga vor dem Re-Start

Weniger Personalbedarf

In den DFB-Ligen herrscht ein geringerer Personalbedarf als in den Bundesligen: In der 3. Liga und im Frauen-Bereich sollen nur 214 bzw. 128 Menschen rund um die Spiele im Einsatz sein. In der Bundesliga rechnen die Verantwortlichen mit 326 Personen bei einem Spiel.