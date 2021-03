DFB-Umfrage: Amateurfußballer wollen endlich wieder spielen

Mehr als 100.000 Mitglieder, darunter rund 17.000 Menschen aus Bayern, haben an einer Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teilgenommen. In dieser gaben 98 Prozent der Befragten an, dass sie den Amateurfußball vermissen. 96 Prozent fehlen die Aktivitäten in ihrem Verein.

Besonders vermissen die Fußballerinnen und Fußballer die Gemeinschaft und das Gemeinschaftsgefühl (71 Prozent), das aktive Fußballspielen selbst fehlt 68 Prozent. In Bayern spiegelt sich dieses Ergebnis sogar noch ausgeprägter wider: Fast dreiviertel der Befragten gaben an, das Vereinsleben zu vermissen.

Passend dazu fordert der DFB-Vize Koch: "Die Verantwortlichen in den Landesregierungen dürfen unsere Vereine jetzt nicht im Regen stehen lassen, sondern müssen klar und unmissverständlich formulieren, was in welcher Form für das Fußballtraining erlaubt ist".

Hygienekonzept praktisch "nicht oder wenig belastend"

Beim Einstieg ins Training räumen 66 Prozent der Umsetzung eines Hygienekonzepts durch den Verein die höchste Priorität ein. 94 Prozent antworteten, dass Hygienekonzepte im vergangenen Sommer von ihrem Klub umgesetzt wurden. 88 Prozent empfanden die Anwendung der Hygienekonzepte als nicht oder wenig belastend.

Dementsprechende betonte Koch: "Der Amateurfußball hat mit ganz viel Herzblut und großer Achtsamkeit längst bewiesen, dass er mit dieser Verantwortung umgehen kann und sich seiner Rolle vollauf bewusst ist."

18 Prozent der Vereine in "existenzbedrohender Situation"

Immerhin scheint der Amateurfußball trotz der Krise "sein ausgeprägtes Kämpferherz" zu zeigen, so Koch. Auch das unterstreichen die Ergebnisse der Umfrage. Zwar sehen 61 Prozent der Vereinsmitarbeiter und Trainer finanzielle Auswirkungen auf ihren Verein und 79 Prozent eine spürbare Belastung, aber nur 18 Prozent bezeichnen die aktuelle Situation durch die Corona-Pandemie als existenzbedrohend.

Auch bezüglich der Mitgliederzahlen ist das Ergebnis nicht ganz so schlimm, wie befürchtet. 78 Prozent der Befragten stellten keine erhöhte Zahl an Mitgliederaustritten fest oder haben keine Kenntnis davon. Gerade einmal 22 Prozent bejahten die Frage nach einer spürbaren Erhöhung der Vereinsaustritte. Im Freistaat waren es rund 25 Prozent.

Amateurfußball "im Wartezimmer der Politik"

Der Amateurfußball sei zwar "gezeichnet von der Corona-Krise", erklärte Koch, liege aber "nicht auf der Intensivstation". Stattdessen habe er einen Platz im "Wartezimmer der Politik" eingenommen. Und von dort aus richtet der DFB-Vizepräsident seinen eindeutigen Appell.

Amateursport hilft bei der Lösung der Krise

Der Amateursport sei "kein pandemisches Problem, sondern fester Teil der Lösung dieser Krise - und damit gut für unser Land. Der eingeschlagene Kurs, sich für weitere Lockerungen stark zu machen, ist der richtige. Die Diagnose haben wir, das Rezept auch: Der Ball muss wieder rollen!"