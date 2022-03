DFB: Tuchels Chelsea-Spieler holen Sieg gegen Israel

Die Serie geht weiter: Bundestrainer Hansi Flick bleibt auch im achten Länderspiel ungeschlagen. Maßgeblich am Sieg beteiligt sind die Chelsea-Akteure Kai Havertz und Timo Werner. Die Spieler des Krumbachers Thomas Tuchel sorgen beim 2:0-Sieg gegen Israel für die Tore.

Das DFB-Team bestimmte das Spiel von Beginn an. Neben dem Ex-Fürther David Raum war Kai Havertz einer der auffälligsten Spieler im deutschen Team. Der 22-Jährige erarbeitete sich zunehmend Großchancen, blieb im Abschluss aber glücklos.

Standardsituation erlöst DFB-Team

Erst eine Standardsituation belohnte das Pressing. Havertz kam nach einer Ecke von Raum frei zum Kopfball und erzielte die Führung (36.). Für Raum war es der erste Assist im DFB-Dress.

Israel, bis zum Gegentor so gut wie nie in der Hälfte des DFB-Teams zu finden, wurde nach dem Gegentreffer mutiger, nennenswerte Torchancen blieben allerdings aus.

Flick-Elf wird für offensives Spiel belohnt

Stattdessen belohnte sich die Flick-Elf für das offensive Spiel. Einen Freistoß nach Foul an Bayern-Spieler Jamal Musiala lenkte Kapitän Ilkay Gündogan präzise in den Sechzehner, wo Timo Werner lauerte und den Ball ins Tor brachte - 2:0 für Deutschland.

Auch nach Wiederanpfiff zeigte sich Deutschland dominant, scheiterte aber immer wieder am starken israelischen Schlussmann Ofir Marciano. Direktabnahmen von Thilo Kehrer und Julian Draxler parierte der Torwart von Feyenoord Rotterdam stark.

Müller verpasst Meilenstein

In der Schlussphase wurde es nochmal hitzig. Schiedsrichter Maurizio Mariani zeigte in der 89. Spielminute nach Foul von Sun Menahem an Lukas Nmecha auf Elfmeter. Thomas Müller trat zum Strafstoß an, verschoss aber. Der Bayern-Spieler verpasste einen Meilenstein: Mit seinem Treffer wäre Müller in der ewigen DFB-Torschützenliste mit Uwe Seeler (43 Tore) gleichgezogen.

Vier Minuten später verschuldete Nico Schlotterbeck auf der deutschen Seite einen Elfmeter. Doch Kevin Trapp hielt den Schuss von Yonatan Cohen. So blieb es beim 2:0-Endstand im ersten Spiel des WM-Jahres.