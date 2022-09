DFB-Training: Thomas Müller verletzt Jamal Musiala

Vorzeitiges Trainingsende für Jamal Musiala: Der Offensivspieler vom FC Bayern zog sich bei einem Zweikampf mit seinem Münchner Teamkollegen Thomas Müller eine Verletzung am rechten Bein unterhalb des Knies zu. Nach der Übungseinheit gab der DFB aber sofort Entwarnung. "Es handelt sich um eine oberflächliche Wunde, die versorgt werden musste", sagte Pressesprecherin Franziska Wülle. Ein Ausfall Musialas sei demnach nicht zu befürchten.

Bundestrainer Hansi Flick erkundigte sich sofort bei Musiala nach dessen Befinden. Begleitet von Mannschaftsarzt Jochen Hahne, der den 19-Jährigen zunächst auf dem Rasen untersuchte, verließ Musiala den Trainingsplatz auf dem Gelände der DFB-Akademie in Frankfurt. Müller entschuldigte sich zuvor bei dem Youngster mit einem Klaps auf den Kopf.

Kapitän Neuer nicht beim Training

Kapitän Manuel Neuer fehlte bei der Übungseinheit wegen Problemen am großen Zeh. Ein Einsatz des Bayern-Keepers in der bevorstehenden Partie scheint aber ungefährdet.

Die DFB-Auswahl tritt am Freitag in Leipzig gegen Ungarn und drei Tage später in London gegen England zu ihren letzten Gruppenspielen in der Nations League an.