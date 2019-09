DFB-Torhüterdebatte: Hoeneß drohte wohl mit Konsequenzen

In der Debatte um das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach Informationen der "Sport Bild" auch mit einem Boykott der DFB-Elf und somit mit einem Bruch der FIFA-Regeln gedroht. "Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen", sagte der Klubpräsident der Münchener wohl bereits nach dem Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Die Situation in der Nationalelf erinnere Hoeneß zwar nicht an die Ablösung von Oliver Kahn durch Jens Lehmann vor der WM 2006, aber "wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet", sagte er. Ein Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw lehnt der Bayern-Boss allerdings ab: "Der wird jetzt schon hören, was wir alles gesagt haben, dem werden schon die Ohren klingeln."

Entscheidung liegt alleine beim Trainer

Oliver Bierhoff hatte bereits in der vergangenen Woche auf eine mögliche Boykott-Drohung reagiert. Er fürchte diese nicht, betonte der DFB-Direktor via Bild-Zeitung. "zumal ein Verein laut FIFA-Statuten zur Abstellung verpflichtet ist". Es habe in der Vergangenheit hin und wieder Unstimmigkeiten gegeben, "aber wir wissen doch, dass wir uns gegenseitig brauchen". Letztlich sei einzig der Trainer "alleine verantwortlich für die Nominierung".

Löw reagiert gelassen

Hoeneß hatte sich zuletzt mehrfach für Bayern-Schlussmann Neuer stark gemacht und dabei den DFB um Löw sowie auch ter Stegen angegriffen. Zuvor hatte ter Stegen über seine Rolle als Ersatzmann geklagt. Löw reagierte am vergangenen Wochenende unbeeindruckt auf die verbalen Angriffe. "Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken", sagte der 59-Jährige der Bild am Sonntag. Auch Neuer hakte die Angelegenheit schnell ab. "Für mich ist das Thema eh durch gewesen, das habe ich ja gesagt", sagte er nach dem 4:0 gegen den 1. FC Köln, als er auf die Aussagen von Hoeneß angesprochen wurde.