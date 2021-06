DFB-Team: Abflug zum EM-Achtelfinale nach London

In der Fußball-Kultstätte Wembley möchte die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale der EM schaffen. Gegner ist am Dienstagabend (18.00 Uhr/ARD) Gastgeber England. "Wir wollen den nächsten Schritt machen", betonte Thomas Müller vor dem brisanten Klassiker mit den Three Lions. Joachim Löw steht in London vor seinem 198. Länderspiel als Bundestrainer.

45.000 Zuschauer zugelassen

Sein Auftrag für seine Kicker im Auswärts-Achtelfinale ist klar: Kompakt stehen, die eigenen Chancen nutzen und die englischen Fans zum Schweigen bringen. "Logischerweise, wenn du 40.000 Fans im Rücken hast, wird das als Vorteil gesehen. Es kann aber auch, wenn die Engländer nicht so ins Spiel kommen, ein Nachteil und eine Last für sie sein. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass Stille im Stadion ist", stellte der Bundestrainer fest. Durch die Reisebeschränkungen in der Corona-Zeit können nur 2.000 in Großbritannien lebende deutsche Fans unter den 45.000 zugelassenen Zuschauern im Wembley-Stadion sein.

Wenn das DFB-Team gewinnt, kehrt es wieder nach Herzogenaurach zurück, um sich dort auf den nächsten Einsatz im Viertelfinale der Europameisterschaft vorzubereiten. Wenn nicht, dann ist auch der Aufenthalt in Franken mit dem Ausscheiden aus dem Turnier beendet.

Historie spricht für DFB-Team

Die Fußball-Historie spricht für Deutschland. Seit dem WM-Finale 1966 ging kein K.o.-Spiel bei einem großen Turnier gegen das so sehnsüchtig auf einen Turniererfolg wartende Fußball-Mutterland mehr verloren. England hofft auf den ersten Turniertreffer von Stürmerstar Harry Kane.

Halbfinale und Finale auch in London

Fest steht schon: Als Sieger würde Deutschland im Viertelfinale am Samstag in Rom auf Schweden oder die Ukraine treffen. Halbfinale und Endspiel finden in der kommenden Woche wieder in London statt.