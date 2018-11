DFB-Team vor wichtigem Spiel "gegen Holland"

Neuer hofft vor den letzten beiden Länderspielen des missratenen WM-Jahres auf einen erfolgreichen Abschluss für das DFB-Team. "Wir wollen natürlich das nicht positive Jahr gut zu Ende bringen. Wir wollen zwei Spiele gewinnen, das ist das klare Ziel", sagte der National-Torwart bei einer Pressekonferenz in der 94. Oberschule in Leipzig vor rund 200 Schülern.

Die Leistung auf den Platz bringen

Zunächst will die DFB-Auswahl am Donnerstag (20.45 Uhr) beim Test in Leipzig gegen Russland eine gute Leistung abliefern. "Wir werden alles dransetzen, einen guten Start zu erwischen", so Neuer, der allerdings durch die Niederlage des FC Bayern beim BVB seinen Status des Unantastbaren etwas eingebüßt hat. "Ich bin in guter Form. Ich glaube, ich habe auch gegen Dortmund ein gutes Spiel gemacht," ließ er die Skeptiker wissen.

Die Form muss nicht nur bei Neuer passen, wenn vier Tage später in Gelsenkirchen das letzte Spiel in der Nations League gegen die Niederlande ansteht. Dort zählt nur ein Erfolg - denn lediglich mit einem Sieg gegen Oranje kann Deutschland den Abstieg aus der besten Gruppe A noch verhindern. Und das auch nur, wenn die Niederlande am Freitag ( 16.11.) gegen Frankreich nicht gewinnt. "Das wichtige Spiel ist gegen Holland", mahnt deshalb der 32-Jährige. Der Kapitän sieht die Mannschaft immerhin auf einem guten Weg. "Die Stimmung ist gut. Wir haben einen guten Draht zu den jungen Spielern", so die Nummer eins des FC Bayern. "Wir müssen es nur noch auf den Platz bringen."