DFB-Team verliert mit 2:4 gegen die Niederlande

Nur kurze Aufregung nach einem Kimmich-Foul

In der Folgezeit stellte Löws Mannschaft bereits das Mittelfeld zu. Das Oranje-Team bekam trotz hohem Ballbesitz kaum Möglichkeiten, sich in den Strafraum vorzuspielen. Als Gnabry sah, dass der Keeper der Niederländer weit vor seinem Kasten stand, versuchte es mit einem Lupfer (28.) aus 45 Metern. Ein etwas zu hartes Einsteigen von Kimmich sorgte kurz für Aufregung bei der Elftal. Der Münchner und der besonders arg lamentierende Depay sahen dafür (35.) die gelbe Karte. Kurz nach einer guten Einschussmöglichkeit von Marco Reus (43.) ging es mit einem verdienten 1:0-Vorprung in die Halbzeitpause.