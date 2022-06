DFB-Team: Trotz Bayern-Block keine Stabilität

Die italienische Nacht war kurz, erst früh um vier kamen die Nationalspieler nach dem Duell in Bologna ins Bett. Im Teamquartier in Herzogenaurach sollen die Akteure jetzt schnell wieder fit werden, die Muskeln entspannen und vor allem auch die Sinne schärfen.

Flick bemängelt die Abstimmung

Denn die Hausaufgabenliste nach dem 1:1 gegen die überraschend mutig aufspielende Squadra Azzurra ist lang. Von Bundestrainer Hansi Flick gibt es Note vier für dieses Spiel - also ausreichend. Die Mannschaft hat nur die Hälfte von dem umgesetzt, was er sehen wollte. "Ich würde mal sagen, so also 50 Prozent. Es ist einfach so, dass wir als Mannschaft enger, kompakter zum Ball hin verschieben müssen. Wir brauchen da schon auch einfach eine bessere Abstimmung."

Müller sucht nach Antworten

Vor allem die Abstimmung hat gefehlt. Aber warum? Auch Thomas Müller kann sich das nicht so richtig erklären? Sieben Bayern-Spieler in der Startelf, Block-Bildung und trotzdem keine Stabilität, keine Ruhe und viele einfache Fehler. "Natürlich wollen wir nicht so viele Ballverluste machen. Also wir haben gut trainiert und trotzdem sind uns diese Dinge viel zu häufig passiert. Bayern-Block hin oder her, das müssen wir uns ankreiden lassen."

Hinten sicherer und vorne effektiver!

Schon im nächsten Spiel am Dienstag (20.45 Uhr | Radio-Livereportage) gegen England hat die DFB-Elf die Chance, sich gegen einen großen Gegner zu beweisen. Einzelne Spieler kritisiert Bundestrainer Flick nicht, aber dass sich in der Offensive vor allem Leroy Sané und Timo Werner gegen Italien nicht gut präsentiert haben, dürfte auch den beiden klar sein.

Der Konkurrenzkampf ist groß, die Bank super besetzt

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist entspannt, "Was echt schön zu sehen ist, dass wir natürlich einen tollen Kader haben, dass wir Spieler mit großem Potenzial haben. Und man hat auch gesehen, dass der Trainer am auch Varianten hat. Möglichkeiten hat, immer wieder auch darauf zu reagieren. Da bin ich guter Dinge."

Die Startelf gegen England wird wohl anders aussehen als die gegen Italien. Vielleicht ist auch Angreifer Marco Reus eine Option. Er hat seine Erkältung auskuriert und steigt wieder ins Training mit ein.

Kimmich: "Auf jeden Fall auf Sieg spielen"

Gegen die Three Lions, die ihre Generalprobe gegen Ungarn mit 0:1 verloren haben, wird sich dann zeigen, ob es dem DFB-Team rund um den Mittelfeldchef Joshua Kimmich gelungen ist, in der kurzen Pause die dringendsten Hausaufgaben zu machen. "In erster Linie erwarte ich eine Steigerung von uns selbst, dass wir auf jeden Fall auf Sieg spielen, das Spiel dann auch gewinnen."