DFB-Team sucht wieder die Nähe der Fans

Bierhoff: "Zurück in die Weltspitze"

"Wir wollen zurück an die Weltspitze", sagte Nationalmannschafts-Sportdirektor Oliver Bierhoff am Rande der Länderspiel-Vorbereitung in Hamburg, "da zählt jedes Spiel." Das ist der eine Baustein, um die Liebe der Fans zurückzugewinnen.

Der andere ist der Trainer. Fast schon überschwänglich lobt Bierhoff Joachim-Löw-Nachfolger Hansi Flick. "Ich habe von einer dunklen Wolke gesprochen. Man hat das Gefühl, dass die inzwischen verschwunden ist", sagt er über die ersten Wochen unter Flick.

Hansi Flick - der ideale Bundestrainer?

Die neuen Wege, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beschreiten will, "die geht der Hansi." Flick bringe eine "klare Philosophie" und eine "Akribie fürs Detail" mit.

Was am Ende stehen soll, daran lässt Bierhoff keine Zweifel: "Begeisterung bei den Fans", soll das Team wieder hervorrufen. Und Flick, der sich in Hamburg ganz volksnah bei Selfies & Co. präsentierte scheint dafür genau der richtige Mann.