DFB-Team steht für "Weltoffenheit" - auch ohne Regenbogen-Arena

"Wir werden auf jeden Fall diese Weltoffenheit auch als Mannschaft auf dem Platz verkörpern", sagt Hummels. Ob die deutsche Nationalmannschaft noch eine weitere Aktion plant, lässt er offen. Fest steht aber: Kapitän Manuel Neuer wird im Spiel gegen Ungarn die Regenbogen-Kapitänsbinde tragen. Der Regenbogen steht für die Solidarität mit der LGBT-Gemeinschaft, zudem ist der Juni für sie der "Pride Month".

Eintreten für grundsätzliche Werte

Hummels versichert: "Ich glaube, dass wir glaubhaft für die Werte stehen, die wir vermitteln wollen". Das findet auch der Präsident des FC Bayern München. Herbert Hainer schrieb auf Twitter: "Weltoffenheit und Toleranz sind grundsätzliche Werte, für die unsere Gesellschaft steht und für die der FC Bayern steht."

Fußballprofi Thomas Hitzlsperger fordert mehr Unterstützung

Besonders in die Pflicht genommen hat die UEFA im Zusammenhang mit dem Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben der ehemalige Fußballprofi Thomas Hitzlsperger. "Denkt an die, die immer noch diskriminiert werden. Sie brauchen Unterstützung. Eure Unterstützung auch!", schrieb Hitzlsperger bei Twitter. Der 39-Jährige hatte 2014 nach Abschluss seiner Karriere öffentlich gemacht, dass er homosexuell ist.

Protestwelle nach UEFA-Entscheidung

Die UEFA hatte zuvor entschieden, dass das EM-Stadion in München beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf. Die UEFA lehnte einen entsprechenden Antrag des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter ab. In den Medien und im Internet sorgte das für zahlreichen Diskussionsstoff.