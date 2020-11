DFB-Team negativ - Ukraine dagegen in Quarantäne

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilt am Dienstag mit, das die Spieler um Kapitän Manuel Neuer sowie der Trainerstab mit Joachim Löw und die Betreuer negativ getestet wurden. Vor dem Hintergrund des jüngsten Länderspiels der DFB-Elf gegen die Ukraine (3:1) durchaus eine beruhigende Nachricht. Denn nach dem Duell in der Nations League am Samstag waren zwei weitere ukrainische Nationalspieler positiv getestet worden. Auch am Dienstag meldete die Ukraine erneut Coronafälle in der Mannschaft. Das Nations-League-Gruppenfinale zwischen der Schweiz und der Ukraine am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Luzern wird nicht stattfinden.

Schweiz - Ukraine findet nicht statt

Wie die Ukrainer am Mittag bekannt gaben, wurden die Spieler Junior Moraes, Sergej Krywzow und Ruslan Malinowski sowie ein Betreuer des Teams positiv getestet. Eduard Sobol, Jewhen Makarenko und Torhüter Dmytro Risnyk seien ebenfalls weiterhin positiv. Die Tests waren am Montagabend durchgeführt worden. Der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall hatte daraufhin für die Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko Quarantäne angeordnet. "Die Quarantäneanordnung ist auch zum Schutz des Gegners", sagte Harstall.

Nachholspiel ungewiss

Für die Ukraine und die Schweiz, derzeit Tabellenletzter in der Gruppe mit Deutschland, geht es um den Klassenerhalt in der Liga A. Laut UEFA-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen.