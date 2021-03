DFB-Team: Löw verteidigt T-Shirtaktion und warnt vor Rumänien

Nach dem 3:0 gegen Island trifft die DFB-Elf auf Rumänien (Sonntag, 28.3.2021, 20.45 Uhr, live in B5 aktuell und BR24 Sport). Der Bundestrainer betonte, der Gegner habe große Stärken in der Offensive und enormen Tordrang. Deshalb werde die DFB-Elf in der Defensive "vor ganz andere Voraussetzungen gestellt". Deshalb forderte der Bundestrainer. "Wir müssen uns jedenfalls in einigen Bereichen stabilisieren und verbessern".

Zahlreiche Spieler angeschlagen

Löw beklagte die "unbefriedigende Situation, dass Niklas Süle wegen einer Verletzung abreisen musste. Außerdem habe Leon Goretzka Probleme in der Wade, über seinen Einsatz könne "erst morgen entschieden werden". Auch Leroy Sané sei angeschlagen, da sehe es aber "etwas positiver aus". Des Weiteren kann Löw auf den nach Adduktorenproblemen abgereisten Toni Kroos sowie Jonas Hofmann wegen dessen positivem Coronatest und den unter Quarantäne gestellten Marcel Halstenberg nicht zurückgreifen. Die Abwehr werde aber so beginnen, wie gegen Island.

"HUMAN RIGHTS"-Video keineswegs eine Marketingaktion

Obwohl die WM in Katar jetzt "noch kein Thema" sei, betonte Löw die Bedeutung der Trikotaktion seiner Spieler vor der Partie gegen Island. Dabei hatten sie bei der Aufstellung für die Nationalhymnen ein schwarze T-Shirts mit weißen Buchstaben getragen, zusammen lautete die starke Botschaft: "HUMAN RIGHTS". Der Coach fand das "bemerkenswert und richtig gut, weil es auch aus der Mannschaft selbst kam". Er verwehrte sich zugleich gegen die durchaus geäußerte Kritik an einem veröffentlichten Video über die Aktion: "Wenn jemand denkt, dass sich unsere Spieler aus Marketingzwecken vor den Karren spannen lassen, der irrt gewaltig." Nicht alles, was derzeit beim DFB oder der Nationalmannschaft passiert, sei "negativ zu bewerten".