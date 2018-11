DFB-Team kassiert Last-Minute-2:2 gegen die Niederlande

Im Gegensatz zum 3:0 gegen Russland in Leipzig nahm Bundestrainer Joachim Löw drei Änderungen vor. Mats Hummels, Toni Kroos und Nico Schulz rückten für Matthias Ginter, Kai Havertz und Jonas Hector ins Team. Thomas Müller musste für sein 100. Länderspiel bis zur 66. Minute warten, dann wurde er eingewechselt. Im Angriff vertraute der Coach wieder den „jungen Wilden“ Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané. Zu Recht! Nur in den letzten fünf Minuten klebte Löws Team das Pech wieder an den Stiefeln.

"Über die gesamte Spielzeit habe ich aber mehr Positives als Negatives gesehen. Jetzt sind wir am Ende bestraft worden, das ist natürlich bitter." Bundestrainer Joachim Löw

Werner und Sané verwandeln, die Abwehr steht

Wie im vergangenen Spiel begann die DFB-Truppe gegen die Niederländer richtig mutig nach vorne. Bereits nach einer Minute tauchte Thilo Kehrer im Strafraum der Elftal auf. Gleich der zweite Torschuss saß: Werner (9.) verwandelte volley links unten ins Eck nach Zuspiel von Gnabry. Wenige Sekunden später stand der Torschütze schon wieder vor dem Kasten von Jasper Cillessen, traf jedoch nicht richtig. Hinten machte die deutsche Abwehr richtig gut dicht: Notfalls per Grätsche, wie Mats Hummels, der dafür (14.) die gelbe Karte sah. Nach 20 Minuten traf mit Sané der nächste aus Löws neuer Sturmfraktion. Auch die Etablierten leisteten ihren Beitrag zu der die sehenswerten Partie: Toni Kroos hatte beide Treffer eingeleitet. Gnabry (40.) sorgte für das nächste Highlight: Sein Kopfball strich ganz knapp am langen Eck vorbei. Sané spielte (43.) die komplette niederländische Abwehr schwindlig. Das Oranjeteam wirkte hingegen regelrecht ratlos, es hatte in der 34. Minute die einzige Möglichkeit zum Torabschluss der ersten Hälfte.