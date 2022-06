DFB-Team in Ungarn: Mit herzlichen Grüßen von Goretzka?

Herzlicher Empfang? Von Herzen gern? Oder herzliche Abneigung? Mit Spannung schauen Fußball-Fans auf den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend (20.45 Uhr/Radio-Livereportage bei BR24 Sport) in der Ferenc-Puskas-Arena in Budapest. Nur rund 800 deutsche Anhänger werden im Stadion sein, der Großteil der 67.000 Zuschauer also Ungarn anfeuern - und das könnte böse Pfiffe fürs deutsche Team bedeuten.