Bundestrainer Löw begann die Pressekonferenz am Mittwoch mit einer schlechten Nachricht: "Marco Reus wird nicht spielen können. Er ist verletzt vom Bayern-Spiel angereist mit einer Mittelfußprellung." Nicht nur gegen Russland am Donnerstag (20.45 Uhr), sondern auch gegen die Niederlande (Mo., 20.45 Uhr im ZDF) sei sein Einsatz fraglich.

Negativrekord in der DFB-Geschichte

Von den sechs Pflichtspielen 2018 hat Deutschland nur eins gewonnen. Gleich sechs Partien gingen in diesem Jahr insgesamt verloren - Negativrekord in der 111-jährigen Länderspiel-Geschichte des DFB. Löw und sein Personal wissen also, was jetzt auf dem Spiel steht. Gegen die Russen sollen wieder die drei jungen Turboangreifer Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané beginnen. "Sie haben ihre Sache zuletzt gut gemacht. Die Tendenz geht dahin", bestätigte der DFB-Chefcoach. Das bei den Fans beliebte Trio hatte beim jüngsten 1:2 in Frankreich wesentlichen Anteil daran, dass der Glaube an eine erfolgreiche Erneuerung geweckt wurde.

"Wir werden alles daran setzen, einen guten Start zu erwischen für das wichtige Spiel gegen Holland", sagte Manuel Neuer zur ersten Aufgabe gegen die Sbornaja. Der Kapitän ist auch im Testspiel die Nummer eins - ein klares Zeichen von Löw.

Russland nach der WM weiter erfolgreich

Anders als die DFB-Elf hat die vom einstigen Löw-Musterschüler Stanislaw Tschertschessow trainierte Auswahl Russlands weiter positive Ergebnisse erzielt. Schon mit einem Remis im nächsten Nations-League-Spiel in Schweden würden die Russen in die Top-Staffel A aufsteigen. Löws Mannschaft dagegen könnte schon vor dem abschließenden Spiel gegen Holland abgestiegen sein, wenn Oranje am Freitag Frankreich bezwingt. Das wäre aber auch "kein Weltuntergang", betonte Löw: "Wenn wir absteigen, müssen wir das so hinnehmen."

Faktor Schnelligkeit

Der Bundestrainer verwies lieber auf die nötige Balance: "Die Jungen werden noch ein bisschen brauchen. Grundsätzlich haben wir seit Jahren auf gewissen Positionen Probleme." Der Schlüssel muss eine neue Schnelligkeit sein. Ein Trend, der am DFB-Team vorbeigegangen zu sein schien. Löw wehrt sich zwar dagegen: "Nein, das würde ich nicht sagen." Viele Kontrahenten würden sehr defensiv stehen, sagte Löw. "Da ist dieses schnelle Konterspiel nicht machbar." Aber klar sei: "Die Geschwindigkeit vorne im letzten Drittel und die Laufwege sind entscheidend. Da muss man als Mannschaft mit viel Ballbesitz Lösungen finden." Jetzt gegen Russland soll ein Anfang gemacht werden.