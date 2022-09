DFB-Team: Flicks größte Baustelle bleibt der fehlende Torjäger

Was war das für eine Demonstration der Stärke: 5:2 siegte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kurz vor der Sommerpause Mitte Juni in Mönchengladbach gegen Europameister Italien. Es war das torreichste Spiel der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in diesem Jahr und machte zugleich große Hoffnung auf eine erfolgreiche Weltmeisterschaft im Dezember.

Ein wenig kaschiert dieses Ergebnis aber nun auch das große Problem des WM-Jahres. Nur zweimal hat Flicks Team 2022 mehr als einen Treffer erzielt, gegen Italien und beim 2:0 gegen den krassen Außenseiter Israel. Ansonsten war da dagegen oft Leere und echte Schwere vor dem Tor. Beim ideenlosen 0:1 gegen Ungarn am vergangenen Freitag fiel nun erstmals gar kein DFB-Treffer.

Mittelstürmerland Deutschland ohne Mittelstürmer

Es ist kein Geheimnis mehr: Flicks größte Baustelle vor dem unbedeutenden Nations-League-Abschlussspiel in England am Montagabend (20.45 Uhr in der Radio-Livereportage von BR24 Sport) und der folgenden WM in Katar bleibt der Sturm. Es findet sich weiterhin kein Torjäger im DFB-Team - und im guten alten Mittelstürmerland von Horst Hrubesch, Klaus Fischer, Gerd Müller oder Miroslav Klose auch kein klassischer Mittelstürmertyp, stattdessen viele "falsche Neuner".

Gerade in der so schwachen ersten Halbzeit gegen Ungarn fiel das merklich auf. Da hatten die deutschen Fußballer nur einen einzigen mittelprächtigen Abschluss: Der Münchner Thomas Müller, hinter den Spitzen aufgestellt, köpfte dem Torwart Peter Gulacsi den Ball direkt in die Arme. Von Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané in vorderster Front war überhaupt nichts Gefährliches zu sehen, Gnabry wurde folglich ausgewechselt.

Flick: "Schlechteste Halbzeit in den letzten 14 Spielen"

"Die erste Halbzeit war die schlechteste Halbzeit in den letzten 14 Spielen. Wenig Mut, wenig Dynamik, wenig Intensität, viele Fehler. Die zweite Halbzeit war besser", sagte Flick. Das Problem aber blieb: "Da haben wir zu wenig Torchancen herausgespielt." Immerhin meinte der Bundestrainer noch: "Besser ärgern wir uns jetzt als bei der WM."

Doch der Ärger droht auch da. Die Mängelliste vor dem Auftakt gegen Japan am 23. November ist zumindest länger geworden. Und Flick hatte zudem auch sein erstes konkretes Ziel verfehlt: die erstmalige DFB-Teilnahme am Finalturnier der Nationenliga.

Stürmerkrise beim FC Bayern mutiert zur DFB-Krise

Bezeichnend ist zudem, dass die zuletzt eher formschwachen Werner, Müller und Gnabry gegen Ungarn vorne direkt starten durften - mangels Alternativen könnten sie auch für die WM-Aufstellung gesetzt sein. Einzig Youngster Jamal Musiala drängt wirklich ins Team, der Dortmunder Marco Reus vielleicht, wenn er seine Sprunggelenksverletzung rechtzeitig auskuriert. Und in der Spitze käme noch Kai Havertz in Frage, ebenfalls eine "falsche Neun", die gegen Ungarn aber als Einwechselspieler auch nicht für sich werben konnte.

"Man hat gemerkt, dass bei vielen Spielern die Phase im Verein nicht die leichteste ist", klagte der Ersatzkapitän Müller, die Münchner Stürmerkrise trifft sich gerade mit der DFB-Krise. Wie Gnabry war Müller für den Trainer Flick eine große Stütze beim Champions-League-Sieg 2020 mit dem FC Bayern München. Nun fehlen den beiden aber die gefährlichen Läufe und Pässe in die Tiefe - und eben auch die ernstzunehmenden Torabschlüsse. Gerade einmal drei Schüsse musste Gulacsi überhaupt halten.

Füllkrug? Berisha? Sturm-Alternativen sind rar gesät

Wer soll denn nun die Tore schießen? Flick hofft einerseits auf eine Leistungssteigerung seiner Auserwählten im Verein in den kommenden sechs Wochen, zu ihnen zählt im Übrigen auch der Wolfsburger Lukas Nmecha, der in London verletzungsbedingt aber ausfällt.

Zudem schloss er zuletzt nicht mehr aus, noch einen "echten Neuner", einen torhungrigen Mittelstürmer, in sein WM-Team aufzunehmen - auch wenn der vielleicht spielerisch nicht unbedingt auf Gnabrys oder Sanés Niveau wandelt. Der ehemalige Nürnberger Niclas Füllkrug (Werder Bremen) wurde nach seinen fünf Bundesliga-Saisontoren in sieben Partien beispielsweise ins Spiel gebracht.

Augsburgs Manager Stefan Reuter sprach sich im Kicker für Mergim Berisha, den FCA-Siegtorschützen gegen den FC Bayern, aus. "Sollte es Überraschungen im WM-Kader geben, ist er einen Gedanken wert." Der gebürtige Berchtesgadener Berisha wurde im vergangenen Jahr U21-Europameister, fürs DFB-Team wurde er wie Füllkrug jedoch noch nicht nominiert.

Bleibt also die Frage, wie sehr Flick auf seiner größten Baustelle des Winter-WM-Kaders wirklich überraschen will. Oder ob die Alteingesessenen wieder zu ihrer Form und dieser beim 5:2 im Juni zumindest einmal aufgeblitzten Treffsicherheit finden.