DFB-Team: Flick schickt Müller in Armenien als Kapitän aufs Feld

Thomas Müller führt die deutsche Nationalmannschaft im letzten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (ab 18 Uhr in der Radio-Livereportage) in Armenien aufs Feld, gab der Bundestrainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz kurz vor dem Abflug nach Eriwan bekannt. Da das deutsche Team bereits qualifiziert ist, wird Flick nur mit 19 Nationalspielern und eben auch ohne den eigentlichen Kapitän Manuel Neuer anreisen.

"Die Mannschaft, die da ist, hat unser absolutes Vertrauen verdient", sagt der Ex-Bayern-Coach. "Es kann auch bei einem Turnier passieren, dass der ein oder andere gesperrt oder angeschlagen fehlt. Deswegen sind Alternativen wichtig." Flick will in Armenien seinen Startrekord als Nationaltrainer auf sieben Siege ausbauen.

Im Tor vertraut Hansi Flick auf den Neuer-Ersatz ter Stegen

Keeper Neuer, beim 9:0 gegen Liechtenstein am Donnerstag noch dabei, fehlt aus Gründen der "Belastungssteuerung". Im Tor wird der Angreifer Müller seinen Teamkollegen selbstredend nicht ersetzen, da steht dafür Marc-André ter Stegen parat.

Müller soll die Mannschaft aufs Feld führen, weil er im Reisetross auf die meisten Länderspiele zurückblickt. In Armenien wird er seine 110. Partie bestreiten. "Ich freue mich, dass ich ihn in unserer Mannschaft habe", sagt Flick. "Thomas ist schon einer, der in der Gruppe immer präsent ist, was mir auch sehr gut gefällt. Er ist einer, der sich nie so in den Vordergrund stellt und trotzdem jeden Einzelnen in der Mannschaft unterstützt." Und zudem brilliert er auch noch mit Toren und Vorlagen - im Verein, aber eben auch zuletzt im DFB-Team.