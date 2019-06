DFB-Team erfüllt Pflicht in Weißrussland

Was dem deutschen Spiel fehlte, war eine gute Abstimmung und auch im Umschaltspiel mangelte es oft an den nötigen Impulsen. So manchem deutschen Spieler war doch die Pause seit dem Bundesliga-Saisonschluss vor drei Wochen anzumerken. Und wenn die DFB-Elf Richtung gegnerisches Tor lief, war da das Abwehrbollwerk der Weißrussen. Die Gastgeber hatten zwei dichte Ketten vor ihr Tor gestellt, eine Fünfer- und davor eine Dreierkette. Doch in der 63. Minute schaffte Marco Reus nach schönem Zuspiel von Matthias Ginter das 2:0. Weißrussland baute in der Folge konditionell stark ab. Der Sieg der DFB-Elf war letztlich ungefährdet.

"Der Sieg steht über allem. Wir mussten einige Widerstände überwinden, haben aber teilweise toll gespielt. Das bringt uns weiter." Marcus Sorg

Am Dienstag soll in Mainz ein weiterer Erfolg gegen Estland folgen, das nur wenige Stunden zuvor gegen den mit drei Siegen gestarteten Tabellenführer Nordirland mit 1:2 verloren hatte. Deutschland ist mit sechs Punkten nun Tabellenzweiter in der Gruppe C.