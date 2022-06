DFB-Team: Auf der letzten Rille durch die Nations League

Im Duell gegen Italien heißt es am Abend (20.45 Uhr/Radio-Livereportage bei BR24 Sport) für die Nationalmannschaft in Mönchengladbach noch ein letztes Mal alle Kräfte bündeln. Doch die Akkus der Spieler sind fast leer. Bundestrainer Hansi Flick ist sich dessen bewusst: Man dürfe nicht vergessen, "dass eine lange Saison allen in den Knochen steckt".

Dennoch wird die Nationalmannschaft an Ergebnissen gemessen. Die fallen allerdings nach den drei 1:1-Unentschieden in der Nations League bisher eher schmal aus. Vor allem die Stürmer treffen nicht. Timo Werner und Kai Havertz haben Ladehemmungen.

Goretzka bemängelt Chancenverwertung

Leon Goretzka hat aber noch andere Dinge zu bemängeln, wenn der Bayern-Profi die drei gespielten Nations-League-Begegnungen betrachtet. "Insgesamt waren es nicht genug Torchancen für unsere Ansprüche. Und trotzdem waren große Torchancen da - nur musst du die Chance, die du hast, natürlich nutzen. Meine Hoffnung ist, dass wir als Mannschaft reifen. Das brauchst du auch bei einer WM. Darauf arbeiten wir alle hin."

Gegen Italien könnte Serge Gnabry wieder mit dabei sein. Am Montag im Abschlusstraining noch in Budapest hatte der zuletzt angeschlagene Flügelstürmer keine Probleme mehr.

Nur keine Niederlage einfahren

Mit einem Sieg gegen Italien könnte die DFB-Elf die Tabellenführung in der Gruppe 3 der Liga A übernehmen. Der Spitzenrang würde am Ende der Gruppenphase im September die Qualifikation für das Finalturnier im Juni 2023 bedeuten. Bei einer Niederlage droht allerdings nach zwei Dritteln der Vorrunde das Abrutschen auf Platz vier - den Abstiegsplatz.