DFB-Team: 7:1-Torfestival bei EM-Generalprobe

6:0 nach 50 Minuten

Nach dem Seitenwechsel bekamen Sané und Timo Werner ihre Chance. Letzterer nutzte gleich seine erste Tormöglichkeit in der 50. Minute zum 6:0. Die Letten konnten einem leid tun. Sie waren völlig überfordert in den Zweikämpfen mit den gut aufgelegten DFB-Kickern. Eine Stunde war gespielt, dann bekamen Gündogan, Gosens und Rüdiger eine Pause. Löw brachte Emre Can, Christian Günter und Süle.

Das Tempo war ein bisschen raus aus der Partie - und prompt erzielte Aleksejs Saveljevs den Ehrentreffer (75.) für die Letten. Bei dem Schuss des 22-Jährigen gab es nichts zu halten für Neuer. Wie am Schnürchen gezogen schlug das Leder mit voller Wucht im linken Eck ein.

Musiala löst Müller ab

Im Gegenzug stellte Sané nach einem schönen Zuspiel von seinem Vereinskollegen Müller den alten Torabstand wieder her. Danach machte Müller den Platz frei für Bayern-Talent Jamal Musiala, den mit gerade mal 18 Jahren Jüngsten im Aufgebot. Das Löw-Team drängte weiter auf den achten Treffer, der aber nicht mehr fallen wollte.

Dieser klare und teilweise wirklich super herausgespielte Sieg wird dem Team sicher gut tun. Aber eines ist natürlich auch klar: Ein Gradmesser für's erste Spiel bei der EM ist es nicht. Da kommt mit Frankreich im ersten Spiel ein ganz anderes Kaliber.