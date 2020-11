DFB-Sportdirektor Bierhoff: Im Training immer neue Reize setzen

Er managt seit 2004 - zunächst mit Jürgen Klinsmann und dann mit Joachim Löw als Trainer- die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem Weltmeistertitel 2014 als Krönung: der Ex-Nationalspieler und jetzige DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Der in Karlsruhe geborene und im Ruhrgebiet aufgewachsene Bierhoff feierte als aktiver Spieler den Europameistertitel 1996 und er war in Italien Meister sowie Torschützenkönig. Mit seiner Familie lebt Bierhoff seit vielen Jahren in Starnberg.

Im Gespräch mit BR-Fitnessmagazin-Moderator Fritz Häring erzählt Oliver Bierhoff von seinem persönlichen Fitnesslevel und dem frischen Wind im Fußball-Training durch Jürgen Klinsmann.