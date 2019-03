Noch fehlt Konstanz

Es lief nicht alles perfekt an diesem Abend. Nach der Pause verfiel die Mannschaft zum Teil in alte Muster: unnötige Ballverluste, schludrige Abspiele, Lücken in der Defensive. "Wir haben die Ruhe, die wir in der ersten Halbzeit hatten, verloren", sagte Löw. Die Niederlande konnte ausgleichen und war sogar näher dran am Sieg. Doch was die deutsche Mannschaft diesmal von anderen Auftritten der Vergangenheit unterschied: Sie glaubte bis zum Schluss an den Sieg. Allen voran Nico Schulz, der plötzlich dort hinlief, wo ihn keiner erwartete.

"Das gibt eine Menge Selbstvertrauen. Für die Stimmung war der Sieg unheimlich wichtig." Marco Reus