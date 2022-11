DFB-Pressekonferenz | 29.11., 10.30 Uhr | Livestream

Die Ausgangsposition für die DFB-Auswahl hat sich durch das 1:1 gegen Spanien verbessert. Klar ist aber auch: Ein Sieg am Donnerstag (Anpfiff: 20 Uhr/Livereportage auf BR24 Sport) gegen den Underdog ist Pflicht, um doch noch das Achtelfinale zu erreichen.

Was war gegen Spanien gut, was gibt es zu verbessern? Zwei deutsche Spieler stellen sich in der DFB-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.