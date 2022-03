DFB-Präsidentenwahl: Keine Kandidaten der Basis

Im Vorfeld der Wahl hatte die Hochschule Ansbach und die Julius-Maximilians-Universität Würzburg eine Studie zum Image des DFB durchgeführt. Das Ergebnis fiel für den größten Sportverband der Welt niederschmetternd aus. "Die Basis steht nicht mehr hinter der DFB-Spitze," ist für Professor Dr. Harald Lange, Leiter der Fan- und Fußballforschung an der Uni Würzburg, die Kernaussage der Studie. Die DFB-Spitze habe die Basis verloren und an Vertrauen und Glaubwürdigkeit eingebüßt. Nach der Wahl müsse man versuchen das zurückzugewinnen. "Aber die Differenz ist riesengroß," so Lange im BR24 Sport-Interview.