DFB-Präsident Neuendorf: WM-Boykott wäre falscher Weg

"Die Entscheidung von 2010 (WM-Vergabe nach Katar, Anm. d. Red.) kann man nicht mehr rückgängig machen", sagte Neuendorf. Er möchte deshalb den Blick nach vorne richten. Bei der Vergabe zukünftiger Turniere müsse man kritischer und aufmerksamer in Hinblick auf Menschenrechte und Nachhaltigkeit vorgehen. Die WM zu boykottieren hält er für den falschen Weg, stattdessen wirbt er für einen offenen Diskurs.

"Ich bin gegen einen Boykott." DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Mit WM-Start steht das Sportliche im Mittelpunkt

Am 31. Oktober wird Bernd Neuendorf mit Bundesinnenministerin Nancy Feser nach Katar reisen, um dort mit dem Gastgeber über Menschenrechte im Land zu sprechen. Bereits drei Wochen später beginnt die WM 2022 - es wird wohl die bisher umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft, die die Welt gesehen haben wird.

"Wenn die WM beginnt, steht das Sportliche im Mittelpunkt. Aber wir müssen klar sein in der Positionierung, wenn es um gesellschaftliche und politische Verhältnisse in Katar geht", so der 61-Jährige. Klar ist er auch in seiner Forderung nach Entschädigungsleistungen für die Familien verstorbener Arbeiter: "Ich habe dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino meine Erwartungen deutlich formuliert. Die FIFA hat eine Verantwortung und der muss sie gerecht werden."

"Menschenrechte einzufordern ist nie überzogen." DFB-Präsident Bernd Neuendorf

FIFA, DFB und Nationalmannschaft müssen Verantwortung zeigen

Laut dem Fußball-Weltverband FIFA sollen drei Arbeiter auf Stadionbaustellen ums Leben gekommen sein. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International geht dagegen von tausenden Todesopfern aus.

Trotz aller unangenehmen Themen rund um die WM freut sich Neuendorf auf das Turnier. Die Verantwortung für den DFB und die deutsche Nationalmannschaft sieht er. Dennoch ist es seiner Meinung nach zu viel verlangt, die Fußballer in die Pflicht zu nehmen. Diese sollten sich jetzt auf das Sportliche konzentrieren.