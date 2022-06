DFB-Präsident Neuendorf ehrt Ehrenamtliche

1,6 Millionen Menschen sind alleine in Deutschland im Fußball im Ehrenamt tätig. 100 Personen davon wurden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum Länderspiel zwischen Deutschland und England in die Münchner Arena eingeladen und in feierlichem Rahmen geehrt. Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf nahm auch Bayern-München-Präsident Herbert Hainer die Auszeichnungen vor.

"Der Fußball meldet sich zurück. Nach zwei Jahren Pandemie spüren wir überall, wie die Begeisterung wieder wächst. Einen großen Anteil daran haben die ehrenamtlich engagierten Menschen in unseren Vereinen." DFB-Präsident Bernd Neuendorf

"Aktion Ehrenamt" soll Engagement belohnen

Der "Club 100" ist Teil des DFB-Ehrenamtspreises. Aus allen Kreissiegern, die den DFB-Ehrenamtspreis gewinnen, werden nochmals die 100 herausragenden Ehrenamtlichen ausgewählt und vom DFB für ein Jahr in den "Club 100" aufgenommen.

Seit 25 Jahren fördert der Verband mit der "Aktion Ehrenamt" Menschen, die sich ehrenamtlich im Fußball engagieren. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die 24.500 Fußballvereine in Deutschland bei der Gewinnung, Würdigung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen zu unterstützen.

Rund 70.000 Urkunden und speziell gravierte Uhren sind seit dem Start der Initiative 1997 in den 21 Landesverbänden überreicht worden.