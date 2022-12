DFB-Präsident: Keine schnelle Nachfolge für Bierhoff

Kandidat Bobic: DFB muss "erst ein Profil entwerfen"

Als Kandidat auf die Bierhoff-Nachfolge gilt unter anderen Ex-Nationalspieler Fredi Bobic. "Hypothetisch kannst du dir immer vieles vorstellen und im Fußball nie was ausschließen", hatte der Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Hertha BSC am Mittwoch erklärt. Bevor der Verband über Namen spreche, müsse er erst mal das "Profil eines Sportmanagers" entwerfen und "die Inhalte, die er begleiten soll. Der DFB muss sich klar werden: Was wollen wir, wo wollen wir hin? Der, der es letztlich macht, will wissen, worum es eigentlich geht."

Matthias Sammer, der zwischen 2006 und 2012 Sportdirektor des DFB war, hat kein Interesse an einer leitenden Position im Verband, kann sich aber wohl eine Beraterrolle vorstellen. Weitere Namen, die gehandelt wurden, sind Philipp Lahm, Ralf Rangnick, Michael Ballack und Stefan Effenberg.