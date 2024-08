DFB-Pokalspiel in Würzburg – Bundesligist aus Hoffenheim zu Gast

Die Würzburger Kickers freuen sich auf ihr erstes Saison-Highlight im DFB-Pokal gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff in den Akon Arena ist um 18.00 Uhr. Trainer Markus Zschiesche hofft, dass seine Spieler bei dem Erstrundenduell gegen den Fußball-Bundesligisten am Freitagabend unbeschwert auftreten. "Das ist ein Spiel, in dem wir nichts zu verlieren haben", sagte der neue Coach des unterfränkischen Regionalligisten. Zschiesche war vor dieser Saison von Babelsberg 03 zu den Kickers gekommen.

Gleiche Pokal-Begegnung vor fünf Jahren

In Würzburg wünschen sich Team und Fans, den Hoffenheimer Favoriten ein ähnliches Spektakel liefern zu können wie bereits in der ersten Pokal-Runde 2019. Damals erkämpften die Gastgeber ein spektakuläres 3:3 nach Verlängerung. Im Elfmeterschießen folgte dann doch das Aus. Vize-Kapitän Daniel Hägele war vor fünf Jahren bereits dabei – nun fehlt er wegen einer Hüftverletzung ebenso wie Kapitän Peter Kurzweg nach einem Kreuzbandriss.

Zschiesche wertet die Begegnung auch als Gradmesser für seine Mannschaft. "Die Spieler können sich messen. Die Bundesliga, da wollen sie alle hin. Sie spielen gegen ihren Traum. Da kann jeder sehen, wie weit er ist und wie weit wir als Mannschaft sind."

Kein guter Start in der Liga

In die neue Saison ist der Regionalligist nicht ideal gestartet. Nach vier Spielen haben die Würzburger Kickers gerade mal sieben Punkte auf dem Konto und rangieren auf Tabellenplatz acht. In der abgelaufenen Saison haben die Kickers die Meisterschaft geholt, in den beiden Relegationsspielen gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 aber den Aufstieg in die Dritte Liga verpasst. Bundesligist TSG Hoffenheim musste direkt vor Saisonstart seinen besten Stürmer Maximilian Beier an Liga-Konkurrent Borussia Dortmund abgeben.

Selbstvertrauen konnten die Unterfranken am Wochenende tanken, als sie in der Meisterschaft ein 5:0 über die SpVgg Ansbach feierten. So einen Auftritt erhofft sich der Trainer auch gegen Hoffenheim, der für die Kickers ein "Bonus-Spiel" ist. "Da wird man sich wahrscheinlich keine leichten Fehler erlauben dürfen, darf nicht nervös sein. Sonst wird das gleich bestraft", so Zschiesche.

Noch Tickets erhältlich

Nach Angaben der Würzburger Kickers gibt es noch Tickets für den Stehplatzbereich. Für Kurzentschlossene ist die Tageskasse am Dallenbergparkplatz geöffnet. Die Tickets für den Gästeblock sind bereits ausverkauft. Das Stadion öffnet zwei Stunden vor Spielbeginn um 16.00 Uhr.