DFB-Pokalfinale: Komplimente und Respekt

"Wir hatten ausnahmslos schwere Gegner - wir mussten drei Bundesligisten ausschalten und hatten im Halbfinale auch noch den HSV auswärts", sagte Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick. "Das alles gemeistert zu haben, spricht für die Jungs. Wir stehen völlig zurecht im Finale gegen den stärksten Gegner, den man in Deutschland kriegen kann." Weiter sagte Rangnick: "Wir wollen zeigen, dass wir in der Lage sind, auch gegen so einen Gegner ein Topspiel zu machen."