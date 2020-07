DFB-Pokalauslosung am Sonntag

Fest qualifiziert sind wie immer die 36 Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga sowie die ersten Vier der 3. Liga. Da Drittligameister FC Bayern München II nicht teilnehmen darf, sind es in diesem Fall die Vereine auf den Rängen zwei bis fünf, also die Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig, der FC Ingolstadt und der MSV Duisburg.

TSV 1860 und Aschaffenburg dürfen noch hoffen

Der letzte bayerische Teilnehmer steht am Sonntag allerdings noch gar nicht fest: In Bayern soll im aktuellen Toto-Pokal das noch ausstehende Halbfinale am 1. oder 2. September ausgetragen werden, das Finale dann entweder am 4. oder der 5. September.

Regionalligist FC Memmingen hatte zuletzt den Verzicht auf sein Halbfinale gegen den TSV 1860 München erklärt. Der Final-Gegner der Löwen wird in der Begegnung zwischen Viktoria Aschaffenburg und den bereits qualifizierten Würzburger Kickers ermittelt. Sprich: Der TSV 1860 oder Viktoria Aschaffenburg werden am Ende das bayerische Teilnehmerfeld komplettieren.